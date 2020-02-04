В Госдуме поддержали появление «тревожной кнопки» в приложения для знакомств

Депутат Госдумы,заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов поддержал идею добавления в приложениях для знакомств «тревожной кнопки». Об этом он рассказал агентству «Москва».

По его словам, дополнительная кнопка должна быть практичной и работать с местными правоохранительными органами.

«Если эта кнопка будет вызывать службу безопасности Соединенных Штатов, а человек находится в России или в Египте, то от этого будет мало толку», — отметил депутат.

Свинцов считает, что нововведение станет дополнительным инструментом, с помощью которого люди смогут призывать на помощь, если встречи на свиданиях не удались.

По его мнению, кнопка также поможет сервисам по знакомствам делать определенные выводы, находить нарушителей и блокировать их страницы, передавать сведения в полицию.

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