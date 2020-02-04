Случаи вмешательства в свободу интернета в РФ за год сократились на треть

В минувшем году случаев вмешательства в свободу интернета в России было зафиксировано на треть меньше, чем в 2018-ом.

Об этом пишет во вторник принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Издание ссылается на доклад правозащитной группы «Агора» и организации «Роскомсвобода».

При этом, если число эпизодов ограничения доступа к ресурсам Сети резко сократилось (с 488 609 случаев до 161 490), то запросы на запреты информации госорганами растет.

Почти в два раза сократилось и число эпизодов с уголовным преследованием из-за деятельности в Сети: 200 таких случаев в 2019 году и 384 — в 2018-ом.