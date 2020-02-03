Завершается производство смартфонов BlackBerry
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Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства и продажи смартфонов марки BlackBerry, сообщается на странице BlackBerry Mobile в Twitter.
Продажи смартфонов завершатся 31 августа 2020 года, компания обязуется осуществлять поддержку и гарантийное обслуживание всех проданных до этого времени устройств до 31 августа 2022 года.
Представители компании поблагодарили пользователей смартфонов и выразили надежду на дальнейшее процветание TCL Communication и BlackBerry Limited.
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