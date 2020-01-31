Роскомнадзор возбудил производство против Facebook и Twitter

Роскомнадзор завел административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, сообщается на сайте службы.

Как отметили в Роскомнадзоре, компании не предоставили данные о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах в соответствии с ч. 5 ст.18 Закона «О персональных данных» №152-ФЗ.

В службе пояснили, что административное производство возбудили по признакам совершения административного правонарушения.

Известно, что компаниям Facebook и Twitter грозит штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

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