«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.

Это связывают с продление новогодних каникул на фабриках КНР из-за вспышки коронавируса.

Эксеперты говорят, что задержка может вызвать определенный дефицит ны рынке и рост цен на уровне 10–15%.