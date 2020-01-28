Антипиратский меморандум продлен до 31 января 2021 года

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что срок действия «антипиратского» меморандума продлен до 31 января 2021 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Данное решение объясняется наличием соответствующего глобального запроса.

Так, по словам Субботина, всего со дня начала действия меморандума по настоящий момент было удалено свыше 2 миллионов ссылок.

Защищающий авторские права в интернете меморандум вступил в силу 1 ноября 2018 года. Он предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя. Документ подписали представители крупнейших российских медиахолдингов и интернет-компаний.

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