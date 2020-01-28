В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников

В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег. Об этом сообщается на сайте организации.

В Роскачестве советуют тщательно проверять сайты при введении любой информации. Наиболее опасными могут быть домены, зарегистрированные две и менее недели назад, или если в адресной строке нет символа «https» и изображения «замочка».

«Никогда не переводите денежные средства для получения компенсации, или приза, или любой иной награды. С вероятностью в 99% это развод на деньги», — говорится в сообщении.

Чаще всего мошенники выставляют на видеосервисах ролики о том, как получить пособие, льготу или любую другую финансовую помощь, не прилагая усилий.

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