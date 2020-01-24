«Тревожная кнопка» появится в приложении для знакомств

В приложении для знакомств Tinder появится «тревожная кнопка». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что новой утилитой пользователи смогут воспользоваться в случае возникновения опасной ситуации. Сигнал о местоположении будет направлен в полицию.

Отмечается, что данная функция появится в США к концу февраля и позднее в других странах.

Возникновение данной «кнопки» стало возможным после приобретения компанией Match Group долю в стартапе Noonlight. Гендиректор Match Group подчеркнула, что данные о геолокации не будут использоваться в коммерческих целях, а также отсылаться компании Tinder, поскольку данные напрямую направляются правоохранительным органам.

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