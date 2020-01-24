Обвиняемый в киберпреступлениях в США Бурков частично признал вину

Обвиняемый в киберпреступлениях в США россиянин Александр Бурков частично признал вину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Бурков сознался по двум из пяти обвинительным пунктам.

Уточняется, что судья назначил датой вынесения приговора 8 мая 2020 года, а также напомнил, что максимальный тюремный срок составит 15 лет тюрьмы.

В 2015 году в Израиле Бурков был задержан, а в ноябре 2019 года его экстрадировали в США. Ранее заявлялось, что ему грозило до 80 лет тюрьмы.

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