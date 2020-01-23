Трамп побил свой рекорд по числу твитов в день судебного процесса по импичменту

<img src="//img.gazeta.ru/files3/123/12490123/AP_19178571298422-pic905-895x505-50971.jpg">

Президент США Дональд Трамп во второй день судебного процесса по его импичменту выложил в своем Twitter 142 поста за сутки, следует из данных портала Factbase.

Таким образом, американский лидер побил свой рекорд.

Как известно, глава США 12 декабря 2019 года на фоне слушаний по его импичменту в конгрессе сделал 123 твита.

Отмечается, что эти рекорды американский лидер установил со дня вступления в должность.

До этого Трамп сделал больше всего сообщений в Twitter 5 января 2015 года, когда еще не занимал президентский пост.

Слушания по импичменту президента США начались 21 января в сенате.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Твиттер Трампа: орудие калибром 140 символов

— Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

— «Печальная веха»: в США начался импичмент Трампа