Мессенджер YZER заблокировали в онлайн-магазинах Apple и Google

Мессенджер YZER оказался заблокирован Роскомнадзором спустя некоторое время после того, как его стало невозможно найти в онлайн-магазинах приложений — Google Play и AppStore, что стало следствием судебных тяжб между его владельцами и инвесторами в лице компании «Адвентариум».

Именно «Адвентариум» добился в суде повторных мер на запрет использования мессенджера.

Таким образом, скандал в сфере высоких технологий, разразившийся некоторое время назад в Объединённых Арабских Эмиратах остался неурегулированным.

На этом фоне юридическая активность вокруг действий команды Алибека Исаева, которая и владеет YZER, приобрела в минувшем, 2019 году, международный масштаб.

«Адвентариум» утверждает, что группа Алибека Исаева и руководителя команды разработчиков Константина Андрюнина обеспечила копирование и перенос принадлежащего именно «Адвентариуму» софта на компанию Исаева, а впоследствии неоднократно продала его и доли в компаниях, которым он якобы принадлежит, ряду инвесторов.

Как уже установлено судебным решением (об этом писала «Лента.ру» в сентябре 2019 года), вся интеллектуальная собственность, включая торговую марку Yzer, программное обеспечение, базы данных и прочее оказались принадлежащими «Адвентариуму».

После регулярного и последовательного доказательства компаниям, осуществляющим распространение приложения (Apple и Google) в отношении вопросов владения как софта, так и торговой маркой, группа Исаева —

Андрюнина, предприняла попытки реализовывать проекты под другими названиями, что вызвало новую волну юридических разбирательств.

Ответчики с этим не согласны.

В «Адвентариуме» настаивают, что в итоге может пострадать довольно большой круг лиц и крупнейших компаний, как обманутых инвесторов, так и контрагентов проекта.

Например, телекоммуникационный гигант из ОАЭ — компания Du до сих пор предлагает мессенджер в качестве средства для интернет-связи на своем сайте. И этом при том, что соответствующее приложение не доступно ни в одном из магазинов мобильных приложений, на которые ссылается сайт.

Количество намеренных действий по нарушению прав инвесторов в разных регионах, практически не оставляет шансов на судебное урегулирование конфликта в гражданско-правовом поле, считают в «Адвентариуме».

В свою очередь, эксперты отрасли отмечают: то, что спорное программное обеспечение уже после прямого судебного запрета пытаются внедрять в продукты местных телекоммуникационных компаний, в том числе связанных с местной королевской семьёй, ставит вопрос не только об этичности таких действий. но и доверии к их партнёрам из арабского мира, участвующих в проектах вокруг спорной интеллектуальной собственности.