The Guardian: к взлому телефона основателя Amazon причастен саудовский кронпринц

В 2018 году был взломан мобильный телефон основателя Amazon и владельца газеты The Washington Post Джеффа Безоса с помощью подозрительного сообщения в мессенджере WhatsApp, оправленного с личного номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, согласно анализу экспертов, вредоносный файл содержался в видео, с которым Безос обменивался сообщениями в WhatsApp.

В результате, за считанные часы с телефона основателя Amazon был скачан значительный объем информации.

Чего касалась информация и как была использована не уточняется.

В свою очередь посольство Саудовской Аравии в Соединенных Штатах написало на своей странице в Twitter, что считает абсурдными предположения СМИ о причастности королевства к данному инциденту.

Однако в The Guardian было высказано предположение, что информация о возможной причастности кронпринца ко взлому может породить обсуждение того, каким образом американский таблоид National Enquirer получил личную переписку Безоса, опубликованную спустя девять месяцев после случившегося (свидетельствующую об изменах Безоса жене). Кроме того, это может затронуть вопрос о связи Мухаммеда бен Салмана с убийством саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи.