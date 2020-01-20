Гендиректор «Би-би-си» уходит в отставку

Гендиректор «Би-би-си» Тони Холл уходит в отставку, сообщает вещательная корпорация.

Ожидается, что Холл оставит обязанности этим летом после 7 лет работы на этой должности.

Сам Холл назвал решение тяжелым, однако считает важным, чтобы корпорация возглавлял один и тот же человек во время среднесрочной оценки деятельности «Би-би-си» в 2022 году и обновления ее устава в 2027 году. Его же полномочия истекают раньше.

Холл отметил, что поиски нового гендиректора начнутся в ближайшие несколько недель.