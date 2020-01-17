Байден считает, что Цукерберг получал деньги за видео об «украинском деле»
Кандидат на пост президента США, бывший вице-президент страны и демократ Джо Байден обвинил Facebook и ее основателя Марка Цукерберга в публикации в соцсети фейков. Об этом пишет The New York Times.
По его словам, Цукерберг является настоящей проблемой.
Политик считает, что Facebook размещает ложную информацию.
Речь идет, в том числе, о публикации видеоролика, в котором Байдена обвиняли в шантаже украинских чиновников.
«Ему (Цукербергу. — прим. ред.) платили много денег, чтобы опубликовать это», — сказал Байден.
По его словам, Цукерберг также решил удалить из Facebook рекламу, которую якобы запустили по инициативе российских властей против его президентской кампании.