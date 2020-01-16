«Лаборатория Касперского» предупредила о новой схеме мошенников в сети

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенников в сети под видом выплат за утечку данных. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что злоумышленники действую от имени Фонда защиты персональных данных, якобы основанного Федеральной торговой комиссией США. На фейковом сайте сообщается, что этот фонд выплачивает компенсации пользователям, пострадавшим от утечек данных. Они действуют в России, Алжире, Египте, ОАЭ и других странах.

Пользователю предлагается проверить, не оказались ли его личные данные в общем доступе: для этого просят указать имя, фамилию, номер телефона и ссылки на страницы в соцсетях. После чего сообщается, что его личные данные были обнаружены в одной из утечек, что дает пользователю право получить компенсацию, исчисляемую в тысячах долларов США. Затем мошенники просят ввести номер социального страхования, но после его введении сообщает об его отсутствии в базе, и предлагают купить временный за $9.

Специалисты «Лаборатория Касперского» рекомендовали пользователям скептически относиться к предложениям получить какие-либо выплаты, особенно с требованием предварительного внесения некой суммы. Также они призывают всегда проверять, подлинная ли организация, которая предлагает выплаты, и при обнаружении ее сайта всегда внимательно его вычитывать. Кроме того, они советовали использовать надежные защитные программы на своих устройствах.