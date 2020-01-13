Пользователей WhatsApp предупредили о фишинговых атаках через «подарки от Adidas»

Международная антивирусная компания ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей WhatsApp с использованием бренда Adidas.

Сообщается, что мошенники распространяли сообщения о том, что Adidas празднует юбилей и дарит футболки и обувь, для получения подарков нужно перейти по ссылке, пройти опрос и разослать сообщение о конкурсе 20 контактам.

В итоге ссылка оказывается поддельной, в объявлении используется старый логотип Adidas, а фишинговый домен зарегистрирован всего несколько месяцев назад.

В компании предупредили, что с помощью таких кампаний мошенникам удается заполучить персональные данные пользователей.