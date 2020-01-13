В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
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Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») подорожает, передает РИА «Новости».
Так, для пользователей «Мегафона» стоимость вырастет с 13 января, «Вымпелкома» — с 16 января.
В пресс-службе «Мегафона» пояснили, что компания пересмотрела условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами.
В «Вымпелкоме» повышение стоимости объяснили затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.
На сколько подорожают услуги операторов, не уточняется.
МТС и Tele2 на данный момент не прокомментировали информацию.
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