В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») подорожает, передает РИА «Новости».

Так, для пользователей «Мегафона» стоимость вырастет с 13 января, «Вымпелкома» — с 16 января.

В пресс-службе «Мегафона» пояснили, что компания пересмотрела условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами.

В «Вымпелкоме» повышение стоимости объяснили затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.

На сколько подорожают услуги операторов, не уточняется.

МТС и Tele2 на данный момент не прокомментировали информацию.

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