Роспотребнадзор рассказал, как правильно пользоваться мобильным телефоном

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что разговаривать по мобильному телефону более двух минут вредно для здоровья, а перерыв между звонками должен составлять 15 минут. Рекомендации по использованию гаджетов даны на сайте организации.

По словам экспертов, телефон нельзя держать близко к уху, его следует отодвинуть на сантиметр. Это помогает в четыре раза снизить мощность воздействия радиоволн на мозг.

Также в ведомстве рекомендуют снимать очки с металлической оправой перед разговором для уменьшения влияния электромагнитного поля.

Подносить гаджет к уху стоит только после ответа собеседника, так как во время вызова телефон работает с максимальной мощностью.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что при длительном пользовании телефонами у детей могут появится нарушения в развитии костей и суставов.