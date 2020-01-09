«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора

«Яндекс» рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным одного источника, MVNO «Яндекса» будет работать на сети Tele2. При этом другой собеседник издания утверждает, что сеть Tele2 станет базовой, а абоненты смогут выбрать другого оператора.

Отмечается, что тарифы будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс», которая позволит абонентам безлимитно слушать музыку и смотреть кино на сервисах компании.

При этом в самом «Яндексе» данную информацию опровергли, а в Tele2 от комментариев отказались. Однако собеседник «Ъ», близкий к компании, подтвердил, что «Яндекс» ведет переговоры с операторами связи по различным проектам, но конкретных договоренностей еще нет.