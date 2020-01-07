Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание «Обозреватель».

Как отмечается, платное прохождение в ETIAS будет обязательным, так как оно предусмотрено законом Европейского парламента о контроле на европейских границах. Стоимость авторизации составит €7, за исключением пенсионеров (старше 70 лет) и подростков до 18 лет, которые будут проходит процедуру бесплатно. Путешественники должны будут предоставлять данные о себе, документы о поездке и ответить на вопросы о здоровье и предыдущих путешествиях.

«Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС», — добавляет издание.

Помимо украинцев этой системой должны будут пользоваться путешественники из Канады и Британии.