Сотрудникам Госдепа и Министерства внутренней безопасности США запретили запускать TikTok

Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США запретили своим сотрудникам использовать на служебных устройствах приложение TikTok. Об этом сообщает The Washington Times

Как отмечается, ограничения связаны в вопросами кибербезопасности. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.

Кроме того, американским военнослужащим откажут в доступе к внутренней сети ведомства, если на их гаджетах будет установлено данное приложение.

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