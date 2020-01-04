Сотрудникам Госдепа и Министерства внутренней безопасности США запретили запускать TikTok
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Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США запретили своим сотрудникам использовать на служебных устройствах приложение TikTok. Об этом сообщает The Washington Times
Как отмечается, ограничения связаны в вопросами кибербезопасности. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.
Кроме того, американским военнослужащим откажут в доступе к внутренней сети ведомства, если на их гаджетах будет установлено данное приложение.
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