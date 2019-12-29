Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.

Ранее Маск создал в соцсетях опрос, поинтересовавшись у подписчиков, стоит ли прокладывать под городами «безопасные и сейсмостойкие» тоннели, чтобы разгрузить пробки на дорогах и снизить загрязнения воздуха.

На что 69% респондентов ответили: «Определенно, стоит».

Тогда Маск прокомментировал результаты опроса в отдельном посте.

«Прекратите ныть, подземные сталинисты», — говорили они…», — написал предприниматель, прикрепив к посту обработанную фотографию Сталина, где тот якобы показывает ладонями сердечко.

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