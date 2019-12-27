В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений. Об этом сообщает WABetaInfo.

Поясняется, что новая функция будет доступна только в групповых чатах. Это позволит очистить память телефона от старых сообщений, автоматически удаляя их через определенное время.

Также отмечается, что включить автоматическую «очистку» смогут только администраторы чатов. Для обычных же участников групп она будет недоступна.

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