Эксперты: нелегальные онлайн-продажи алкоголя превысили 2,5 млрд рублей в год

По подсчетам международной компании Group-IB, оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете в 2019 году составил в 2,5 млрд руб. Материалы исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По сравнению с 2018 годом повышение нелегальных продаж составило 19%.

Отмечается, что в общей сложности эксперты обнаружили около 2 500 интернет-сайтов, аккаунтов или групп в соцсетях, торгующих спиртным в обход действующего законодательства. При этом в 2018 году их было больше — около 4 000. Нишу онлайн-магазинов заполняют соцсети, так в Telegram было найдено 30 крупных алкоаккаунтов с 20–50 тыс. подписчиков.

По данным исследования, средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь с доставкой, составляет 200 пользователей в сутки или 6 000 человек в месяц.