Суд в Турции признал нарушением прав граждан блокировку «Википедии»

Конституционный суд Турции постановил, что блокировка интернет-энциклопедии «Википедия» на территории страны является нарушением прав граждан. Об этом сообщает телеканал NTV.

Судья Генел Курулу заявил, что блокировка ресурса противоречит свободе слова.

«Википедия» была закрыта 29 апреля 2017 года в соответствии с законом «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере» .

В Министерстве транспорта и связи республики пояснили, что блокировка интернет-энциклопедии была связана с тем, что она «вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене», в том числе отказалась удалять информацию «о неких связях Анкары с террористическими организациями».

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