Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных

Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Согласно документу, данное решение направлено на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры России, в том числе используемой при реализации национальных проектов и программ.

Инициатива касается государственных и муниципальных нужд.

Запрет ступил в силу 21 декабря. Он будет действовать два года.