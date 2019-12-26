Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных
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Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
Согласно документу, данное решение направлено на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры России, в том числе используемой при реализации национальных проектов и программ.
Инициатива касается государственных и муниципальных нужд.
Запрет ступил в силу 21 декабря. Он будет действовать два года.