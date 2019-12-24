Минфин захотел пересадить чиновников на такси

Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что в будущем чиновников могут пересадить на такси вместо закупки для них автомобилей, сообщает РИА «Новости».

На данный момент правительство рассматривает документ об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.

«Почему бы и нет?», — задал риторический вопрос Силуанов.

Он рассказал, что разработкой подобного предложения несколько лет занимался Минфин, но в те времена использование агрегаторов было дороже, чем закупка машин. В настоящее время проект осуществить реальнее, так как сервисы стали лояльнее в отношении цены за проезд.

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