NYT сообщила об успешной слежке за Трампом

Газета The New York Times сообщила, что смогла отследить перемещения президента США Дональда Трампа, которые он сделал в один из дней 2017 года.

Как утверждает СМИ, издание получило базу из порядка 50 млрд сигналов сотовых телефонов свыше 12 млн американцев.

В материале сообщается, что один из них был от агента Секретной службы США, благодаря чему NYT удалось отследить передвижения Трампа в день, когда Соединенные Штаты Америки посетил премьер-министр Японии Синдзо Абе.

По заверениям журналистов издания, они также смогли идентифицировать сигналы от телефонов, которые исходили почти из каждого крупного правительственного учреждения Вашингтона. Кроме того, по их словам, они еще выяснили личности владельцев мобильных устройств.

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