«Искусственное Солнце» запустят в Китае в 2020 году
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Китайские ученые заявили, что работают над созданием термоядерного реактора EAST, которое также называют «искусственным Солнцем». К 2020 году он будет полностью готов к запуску, передает Newsweek.
Ученые утверждают, что «искусственное Солнце» будет в 13 раз горячее настоящего. Его температура будет доходить до температуры в 200°С.
По планам экспертов, после запуска устройство будет вырабатывать энергию, похожую на ту, которая есть в недрах светила. Устройство намерены ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Уточняется, что в случае успеха устройство может приблизить ученых к достижению конечной цели ядерного синтеза: почти безграничной, дешевой чистой энергии.
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