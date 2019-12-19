Британская компания сообщила об утечке данных более 267 млн пользователей Facebook

Персональные данные свыше 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в сети в свободном доступе. Об этом сообщает британская исследовательская компания Comparitech.

Как отмечается, доступ к базе данных с именами, телефонами и другими сведениями мог получить любой пользователь интернета без пароля и регистрации.

Аналитики считают, что хакеры намеревались воспользоваться этой информацией для массовой рассылки спама и фишинговых атак. Известно, что в большинстве случаев были украдены данные американских пользователей.

В Comparitech выяснили, что база была сформирована хакерами из Вьетнама. По данным исследователя по кибербезопасности Боба Дьяченко, ссылка на данные пользователей была также размещена на хакерских форумах.

Сообщается, что база была выложена в сети 4 декабря. 14 декабря ее обнаружил Дьяченко и сообщил об этом Facebook. По состоянию на 19 декабря доступ к данным закрыт.

Пока неизвестно, как личная информация пользователей могла попасть к хакерам.

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