Путин назвал искусственный интеллект одним из важнейших направлений развития России
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», назвал искусственный интеллект (ИИ) одним из важнейших направлений развития страны.
«Рядовой гражданин может увидеть результат, например, в работе Сбербанка», — отметил президент.
Путин отметил, что понятие искусственного интеллекта развивается.
«Самое высшее определение — саморазвивающийся думающий интеллект. В этом направлении Россия где-то продвинулась, а где-то сделала недостаточно. ... Это все первые шаги, без которых развитие просто невозможно», — констатировал Путин.
Путин также отметил, что в будущем возможности ИИ будут влиять также и на оборонную сферу.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.
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