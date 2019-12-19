Путин назвал искусственный интеллект одним из важнейших направлений развития России

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Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», назвал искусственный интеллект (ИИ) одним из важнейших направлений развития страны.

«Рядовой гражданин может увидеть результат, например, в работе Сбербанка», — отметил президент.

Путин отметил, что понятие искусственного интеллекта развивается.

«Самое высшее определение — саморазвивающийся думающий интеллект. В этом направлении Россия где-то продвинулась, а где-то сделала недостаточно. ... Это все первые шаги, без которых развитие просто невозможно», — констатировал Путин.

Путин также отметил, что в будущем возможности ИИ будут влиять также и на оборонную сферу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

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