Twitter упал

Пользователи глобальной сети интернет пожаловались, что не могут воспользоваться соцсетью Twitter, гласят данные Downdetector.

Сообщения о сбоях стали поступать от пользователей всего мира в районе 17.00 - 18.00 по мск.

Чаще всего люди жаловались на то, что не могут воспользоваться веб-сайтом Twitter (58%). Также еще 31% не могли войти в приложения для iPhone или iPad.

Согласно данным с карты, проблемы со входом в Twitter охватили США, Японию, Британия, Францию, Белоруссию, Нидерланды, Россию и некоторые другие страны.

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