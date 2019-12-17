Стало известно, как мошенники получают персональные данные россиян

Мошенники получают доступ к персональным данным через инсайдеров внутри крупных компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Group-IB.

Преступники ищут инсайдеров через «андеграундные» ресурсы, после чего создают сервисы по предоставлению конфиденциальной информации клиентов компании, рассказал руководитель группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков.

При обнаружении инсайдера злоумышленники сразу приступают к поиску нового.

Особым спросом у мошенников пользуются базы персональных данных, так как информацию из них можно использовать для хищения денег, отметил руководитель направления SecureBank/SecurePortal Group-IB Павел Крылов.

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