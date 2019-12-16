Сайт Дня Победы срочно переделали после скандала

Посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне официальный сайт поменяли после того, как на нем заметили искаженные иллюстрации. Об этом рассказал депутат Госдумы Евгений Примаков в Facebook.

По его словам, после возникшего скандала создатели сайта оперативно все переделывали.

«Судорожно перепиливали картинки из их «брендбука»: стрелочки переворачивали», — пояснил Примаков.

Стоит отметить, что пользователи сети стали возмущаться, когда увидели на сайте стрелки, показывающие направление «слева направо». По мнению людей, именно в таком направлении нацистская Германия наступала на СССР.

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