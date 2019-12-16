Эксперты по кибербезопасности назвали самые ненадежные пароли в мире

Менеджер паролей NordPass опубликовал список самых распространенных ненадежных паролей в мире. Исследователи собрали 500 млн паролей, которые стали доступными после утечек и взломов, об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, чаще всего пользователи используют пароли из цифр, например — «12345», «11111» или «123321».

Более 800 тыс. пользователей применяют код из последовательных букв на клавиатуре — «qwerty» или «asdfgh».

Кроме того, популярными стали пароли из женских имен — «Nicole», «Jessica» и «Hannah».

Более 100 тыс. человек используют слова «princess» (принцесса), «iloveyou» (я тебя люблю), «test» (тест).

Как отмечают авторы NordPass, пользователи боятся забыть пароль, поэтому прибегают к легким вариантам.