В России создадут конкурента YouTube

В 2020 году компания Mail.Ru Group намерена запустить свой видеосервис, который призван составить конкуренцию YouTube. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора компании Бориса Добродеева.

По его словам, это будет сервис «на свой лад».

Добродеев отметил, что платформа будет заниматься подбором видео в зависимости от интересов пользователя, как это происходит у YouTube.

«Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — сказал Добродеев.

При этом он не рассказал о том, как назовут новый видеосервис.