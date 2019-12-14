Кибератака стала причиной введения режима ЧС в Новом Орлеане
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Власти Нового Орлеана ввели режим чрезвычайной ситуации, причиной чему стала массированная кибератака. Об этом в своем Twitter сообщила мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл.
Отмечается, что хакерской атаке были подвержены компьютерные системы, которые использует администрация города.
Какие службы пострадали больше всего — не уточняется. К решению проблемы были привлечены специалисты ФБР, Секретной службы США и Национальной гвардии США.
Компьютерные системы были атакованы вирусами-вымогателями, которые шифруют данные и файлы пользователя.
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