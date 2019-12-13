Microsoft анонсировал новый Xbox Series X

Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года. Об этом сообщает The Verge.

Приставка нового поколения имеет вытянутую квадратную форму. На передней панели установлен слот для загрузки оптических дисков, а верхняя стенка покрыта решеткой из круглых отверстий.

По словам руководителя игрового направления в Microsoft Фила Спенсера, размещать консоль можно будет и вертикально, и горизонтально.

Также отметил, что производительность центрального процессора Xbox Series X будет в четыре раза мощнее своего предшественника Xbox One X, а графическая мощь увеличена в два раза.