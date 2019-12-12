В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.

Как показало исследование, более 70% пользователей интернета подключаются к бесплатным сетям при любой имеющейся возможности. Россияне делают это в транспорте, отелях, торговых центрах, кафе и аэропортах. Две три из этого числа переписываются, заходят в банковские приложения и вводят пароли, хотя за ними могут шпионить мошенники и красть их данные.

В компании предупредили, что создание поддельных точек доступа, отсутствие шифрования передаваемой информации — лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi.

Выход из ситуации один — перестать пользоваться бесплатным Wi-Fi, однако это сделать непросто.

Уточняется, что в исследовании поучаствовали 4 тысячи россиян. Оно проводилось в декабре 2019 года.