В WikiLeaks рассказали о критической ситуации с Ассанжем

Представитель WikiLeaks и судья Бальтасар Гарсон сообщил, что основатель организации Джулиан Ассанж находится в критической ситуации. Об этом он рассказал «Российской газете».

Во-первых, Ассанжа содержат в настолько плохих условиях в тюрьме, что они противоречат основным правам человека. В частности, ему 23 часа в день нельзя общаться с миром.

«На один час в день позволяют выйти на прогулку», — добавил судья.

Второй причиной является то, что Ассанж на данным момент находится в плохом физическом и психологическом состоянии.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

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