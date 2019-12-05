От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний

Жертвами хакерских атак россиянина Максима Якубца и его сообщников стали более 300 компаний по всему миру, заявил глава отдела по борьбе с киберпреступлениями британского агентства по борьбе с преступностью Роберт Джонс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что, по заниженным оценкам спецслужб Великобритании, от деятельности Якубца пострадали минимум 300 компаний в 43 странах, при этом доходы злоумышленников достигали десятков миллионов фунтов и долларов.

При этом Джонс подчеркнул, что в реальности число жертв хакеров может исчисляться тысячами, а доходы от преступлений – сотнями миллионов долларов.

Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.

Якубец подозревается в организации хакерской группировки, совершавшей кражи личных и финансовых данных пользователей. Турашову предъявлены аналогичные обвинения.

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