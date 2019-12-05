YouTube выбрал видео года

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Dado Ruvic/Reuters

YouTube подвел итоги 2019 года и назвал самые популярные видео.

В России самыми популярными оказались видео «Чинилы и большой секрет», пародия на детский научно-познавательный мультсериал (25 млн просмотров), а также документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни» (18,4 млн просмотров).

Третье место – выпуск «Вечернего Урганта» с певицей Билли Айлиш (15,3 млн просмотров).

Далее идут стендап Павла Воли «Про настоящих женщин» и серия «Фиксиков» «Маскарад».

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