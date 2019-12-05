ФСИН поддержала инициативу отключать сотовую связь в тюрьмах

Федеральная служба исполнения наказаний поддержала законодательный запрет на отключение сотовой связи и интернета в тюрьмах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора ФСИН Александра Калашникова.

По мнению руководителя службы, данная инициатива является наиболее перспективной. При этом он отметил, что абоненты, находящиеся за пределами колоний и тюрем, никак не пострадают.

Калашников также напомнил, что ФСИН поддержала разработку проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приостановления услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей». Инициатором документа выступил заместитель председателя комитета Госдумы Александр Хинштейню

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