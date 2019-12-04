Брин и Пейдж уйдут с руководящих постов в Alphabet

Сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заявили, что покинут свои посты в холдинге Alphabet, который входит в корпорацию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Alphabet.

Как уточняется, Пейдж уйдет с должности гендиректора, а Брин оставит пост президента холдинга.

Однако они по-прежнему будут действующими соучредителями, акционерами, а также членами правления Alphabet.

«Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент,» — отмечается в заявлении.

Как стало известно, во главе холдинга теперь станет генеральный директор Google Сундар Пичаи.

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