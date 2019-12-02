Путин подписал закон о запрете гаджетов без российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на электронную технику. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, в России с 1 июля 2020 года нельзя будет продавать некоторые виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения.

Список таких товаров определит правительство. Предполагается, что закон будет распространяться на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Авторы документа считают, что нововведение обеспечит защиту интересов российского бизнеса.

Ранее Совет федерации одобрил закон о запрете продавать технику без российского программного обеспечения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО

— Запрет на продажи: все смартфоны получат российский софт