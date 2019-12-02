Путин подписал закон о запрете гаджетов без российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на электронную технику. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, в России с 1 июля 2020 года нельзя будет продавать некоторые виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения.
Список таких товаров определит правительство. Предполагается, что закон будет распространяться на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Авторы документа считают, что нововведение обеспечит защиту интересов российского бизнеса.
Ранее Совет федерации одобрил закон о запрете продавать технику без российского программного обеспечения.
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