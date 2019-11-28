Twitter отложил решение об удалении неактивных в течение шести месяцев аккаунтов

Компания Twitter отложила решение об удалении неактивных в течение шести месяцев учетных записей. Об этом сообщает The Verge.

«Мы услышали ваше мнение о том, что это скажется на аккаунтах, принадлежащих умершим людям. Это был промах с нашей стороны», — сказали в компании.

В настоящее время Twitter рассматривает новые способы для сохранения «памятных аккаунтов». Также сообщается, что политика по удалению неактивных профилей затронула пока только пользователей ЕС.

Известно, что в Twitter существует механизм для памятных аккаунтов. Так, в случае смерти владельца страницы, профилю присваивается специальный статус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Авторизуйтесь до декабря: Twitter готовит масштабную чистку

— Twitter удалит неактивные в течение шести месяцев аккаунты