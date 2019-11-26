Дурова вызвали в суд США

Создателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвали в американский суд по делу о запуске блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на распоряжение суда.

В иске говорится, что Дурова приглашают на слушания 7 или 8 января 2020 года.

Помимо Дурова перед судом будут выступать вице-президент Telegram Илья Перекопский и сотрудник компании Шьям Парех.

Отмечается, что срок запуска криптовалюты может быть отложен на полгода или год. За это время команда Павла Дурова планирует разрешить все спорные моменты с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Уточняется, что Комиссия подала иск против блокчейн-платформы Telegram.

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