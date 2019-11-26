Минтруд сделает онлайн-помощник для инвалидов

Министерство труда России займется разработкой онлайн-помощника для инвалидов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы ведомства Григория Лекарева.

Новый сервис будет оповещать людей о времени освидетельствования, позволит направлять заявления на получение государственных услуг и получать справку об инвалидности в электронном виде.

Лекарев отметил, что онлайн-помощник объединит в себе функции уже существующих сервисов. Для его использования нужна будет регистрация на портале государственных услуг.

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