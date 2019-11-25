Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО

Совет федерации одобрил закон о запрете продавать технику без российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА «Новости».

Ранее законопроект был принят в третьем чтении в Госдуме.

Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать отечественное ПГО на некоторые виды техники. В Список попали смартфоны, телевизоры и другие гаджеты.

Ранее ФАС заявила, что предустановка российского ПО на смартфоны и компьютеры расширит возможности выбора для пользователей.

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