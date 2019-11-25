Четверть россиян ежедневно смотрят ролики на YouTube

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян пристрастились к просмотру видеороликов на хостинге YouTube.

Согласно исследованию, всего 58% жителей России пользуются видеохостингом. Четверть (25%) россиян используют его практически ежедневно. Кроме того, каждый пятый (19%) из опрошенных признался, что заходит на YouTube несколько раз в неделю.

Отмечается, что сервисом не пользуется каждый пятый россиянин (20%). Эти показатели сопоставимы с долей тех, кто вообще не использует интернет.

Также опрос выявил, что чаще всего на YouTube заходят мужчины (67%).

Уточняется, что опрос был проведен 30 октября по телефону. В нем поучаствовали 1,6 тыс. человек от 18 лет.